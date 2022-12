Polícia Militar apreende mais de 1 kg de maconha na Região de Campo do Brito

Na manhã de segunda-feira, 26, militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) apreenderam mais de 1 kg de maconha, no município de Campo do Brito.

Os policiais foram acionados para atender uma ocorrência de disparo de arma de fogo nas proximidades de um estabelecimento comercial. Ao notarem a presença policial, três pessoas fugiram do local. Um deles chegou a disparar contra as equipes antes da fuga.

Os suspeitos abandonaram mais de 1 kg de substância ilícita, uma balança de precisão e papéis dos tipos filme e laminado. Diante dos fatos, os materiais foram encaminhados à Delegacia de Campo do Brito para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom PM