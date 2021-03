Polícia Militar apreende mais de 53 Kg de drogas em Itabaiana

Na manhã desta terça-feira, 2, na cidade de Itabaiana, uma ação conjunta articulada entre policiais militares da Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) e equipes do 3º e 4º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de 53kg de drogas, entre maconha e cocaína. Três pessoas foram presas por tráfico de drogas.

A ação policial teve início por volta das 11h30, momento em que os militares flagraram um homem de 26 anos entregando um objeto suspeito a uma terceira pessoa. Ao perceber os policiais desembarcando da viatura, o suspeito largou o que seria um tablete de maconha e tentou fugir se escondendo em uma residência.

Ao ser detido, o infrator informou que havia mais entorpecentes na casa. Após revista minuciosa, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha e um de cocaína, escondidos no telhado, no quintal e ainda no armário da cozinha.

De acordo com os militares da Ciopac, o suspeito ainda confessou que havia repassado 1 kg de maconha a uma mulher de 49 anos e a sua filha, uma adolescente. No endereço da mulher denunciada, as equipes da PM apreenderam a droga repassada.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana.

Fonte: PM/SE