Polícia Militar apreende motocicleta com chassi adulterado em Nossa Senhora da Glória

Policiais da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) apreenderam uma motocicleta que transitava com o chassi adulterado e sem a placa de identificação no município de Nossa Senhora da Glória. A ocorrência foi registrada nessa quarta-feira (12).

Segundo as informações policiais, a equipe realizava rondas de rotina no Bairro Cohab, próximo à Rodovia SE 230, quando visualizou uma motocicleta sem a placa de identificação. Durante a abordagem, os agentes também descobriram que a moto estava com o chassi adulterado.

Segundo o condutor da motocicleta, o veículo havia sido adquirido em um leilão pelo proprietário anterior. O veículo e o piloto foram encaminhados à delegacia para procedimentos cabíveis.

Fonte: Ascom PM