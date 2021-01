Polícia Militar apreende muda de maconha e prende homem no Robalo

O Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) efetuou na noite da última quarta-feira, 13, no bairro Robalo, a prisão de Eduardo Matos Teles, 23 anos. Foram apreendidas peças de motocicletas e uma muda de planta do tipo maconha.

Policiais do BPRp realizavam rondas pela zona sul da capital sergipana, quando receberam uma denúncia de que na rua Cruzeiro do Sul, no bairro Robalo, existia, em uma residência, um desmanche de motocicletas roubadas. Diante das informações recebidas, os militares deslocaram-se para o local da denúncia e avistaram um homem em atitude suspeita e procederam com uma busca pessoal.

Durante a busca pessoal, nada foi encontrado, e o suspeito autorizou a entrada dos policiais em sua casa. Na residência foram encontradas peças de motocicletas, além de uma muda de planta do tipo maconha.

As peças e a muda de maconha foram apreendidas e conduzidas, com o suspeito, para a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

SSP