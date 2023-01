Polícia Militar apreende pistola calibre 380 em Nossa Senhora do Socorro

Uma operação conjunta entre unidades da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de dois suspeitos por posse ilegal de arma de fogo. O caso, que aconteceu na noite dessa quinta-feira (26), ocorreu na localidade conhecida como “Multirão”, no conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, as equipes faziam rondas pela localidade quando visualizaram dois homens que transitavam em uma bicicleta em atitude suspeita. Diante do fato, os militares iniciaram os procedimentos de abordagem e fizeram revista nos suspeitos.

Com eles, foram apreendidos drogas e uma pistola calibre 380. A abordagem foi feita por policiais do Batalhão de Choque (BPChq) e contou com o apoio do 5º Batalhão da Polícia Militar (5º BPM), do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) e do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC).

Os suspeitos presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia plantonista, onde o flagrante foi registrado, sendo adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.