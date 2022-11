Polícia Militar apreende veículo com restrições em Gararu

Neste último domingo, 13, a Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac) apreendeu um veículo com restrição de roubo e furto no Povoado Tubi, em Gararu. Os sinais identificadores também estavam adulterados.

A Ciopac realizava patrulhamento ostensivo na Rodovia SE-230, quando foi solicitada por populares para averiguar uma denúncia de perturbação ao sossego alheio no Povoado Tubi, em razão de som abusivo em um estabelecimento comercial conhecido por “Bar do Picolé”. Imediatamente, os militares se dirigiram ao local e constataram que o som já estava desligado.

No entanto, os policiais perceberam que havia uma motocicleta estacionada no local, em situação irregular, e decidiram averiguar. O proprietário da motocicleta foi identificado e, através da consulta veicular, foi constatado que o numeral do chassi e o numeral do motor apresentavam indícios de adulterações.

Em razão disso, foi feito uma consulta avançada nos sistemas e verificou-se que a placa de identificação afixada era clonada e pertencia a outro veículo, assim como os numerais do chassi e do motor não correspondiam aos do veículo abordado, tratando-se, na verdade, da moto Honda NXR 160 Bros ESDD, cor vermelha, oriunda do município de Pacatuba/SE, com registro de ocorrência de roubo/furto ocorrido no dia 08 de abril de 2022, na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE. Indagado sobre a procedência da motocicleta, o proprietário informou que comprou o veículo ao seu compadre, pelo valor de R$ 14.000,00.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Nossa Senhora da Glória, para adoção das medidas legais cabíveis. A moto foi apreendida.

Fonte: PM/SE