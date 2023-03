Polícia Militar e Sefaz apreendem carga com irregularidade na nota fiscal em Nossa Senhora do Socorro

Na manhã desta segunda-feira-feira (27), uma ação realizada por policiais militares da Companhia Fazendária e auditores da Secretaria da Fazenda resultou na apreensão de uma carga de farelo de trigo com irregularidade na nota fiscal, no município de Nossa Senhora do Socorro.



Por volta das 10h40, as equipes abordaram uma carreta contendo uma carga de farelo de trigo, com o peso acima do declarado na nota fiscal.

A carreta foi retida e encaminhada à central de comando em Nossa Senhora do Socorro, onde foi lavrado o Auto de Infração pelo fisco estadual.

Fonte: Ascom PMSE