Polícia Militar liberta família feita refém durante assalto em Itabaiana

Na noite de domingo, 14, militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) prenderam três homens por porte ilegal de arma de fogo e cárcere privado.

As equipes foram acionadas pelo Batalhão, pois vizinhos de um estabelecimento comercial haviam informado que o mesmo teria sido invadido por quatro homens que estariam mantendo toda a família refém.

No local, ao se aproximarem, dois homens realizaram disparos de arma de fogo em direção às guarnições, que revidaram a injusta agressão. Os homens tentaram correr para um matagal tendo um deles conseguido fugir, o outro, que foi atingido, foi capturado e com ele apreendido uma arma de fogo.

No estabelecimento, os outros dois homens tentaram fugir pelos telhados das residências vizinhas, mas foram presos pelas guarnições. As vítimas foram resgatadas com vida e sem ferimentos.

O caso foi encaminhado à Delegacia Plantonista de Itabaiana para a adoção das medidas cabíveis e o homem atingido encaminhado ao Hospital Regional de Itabaiana.

Fonte PM/SE