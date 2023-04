Polícia Militar prende casal suspeito de tráfico de drogas em Salgado

Policiais da 2ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar (2º Cia/6º BPM) prenderam um casal suspeito de comercializar drogas no município de Salgado. O flagrante aconteceu no fim da tarde dessa quarta-feira (5).

Durante patrulhamento de rotina na região conhecida como Baixada, militares do 6º BPM perceberam quando uma mulher se aproximou de um grupo e tentou repassar uma sacola plástica contendo pó branco.

Assim que percebeu a viatura no local, o grupo fugiu com destino ignorado. Já a mulher foi interceptada antes de entrar em sua residência e teve a bolsa revistada.

No procedimento, os policiais constataram que a sacola continha substância semelhante à cocaína.

Ao ser questionada, a suspeita confessou que guardava mais entorpecentes dentro da casa.

Durante buscas no imóvel, os agentes flagraram o companheiro dela cortando pedras de crack. Próximo do homem, também havia uma porção de cocaína, dinheiro e papel para embalar os entorpecentes.

Enquanto os policiais realizavam as apreensões, vizinhos relataram que o casal costuma aterrorizar moradores da região.

Os suspeitos foram presos e encaminhados à Delegacia de Lagarto para a formalização do flagrante.