Polícia Militar prende homem em flagrante por porte ilegal de arma em Socorro

Militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) prenderam em flagrante um homem por porte ilegal de arma de fogo. A ação policial ocorreu nessa quinta-feira (9), em Nossa Senhora do Socorro.

De acordo com as informações policiais, o suspeito ainda confessou às equipes que estaria indo matar uma pessoa no conjunto Fernando Collor, também em Socorro.

Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38. O homem preso foi encaminhado a uma delegacia e já se encontra à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.