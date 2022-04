Polícia Militar prende homem por exercício ilegal da profissão no Alto Sertão sergipano

No último sábado (16), equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar (4º BPM) efeturam a prisão de um homem por exercício ilegal da profissão odontológica. O fato ocorreu na região do Alto Sertão sergipano.

Segundo relato policial, a guarnição foi acionada para verificar uma denúncia de um homem que estaria exercendo a atividade de dentista, montando aparelhos e realizando manutenções ortodônticas. No endereço informado, a equipe constatou a veracidade da denúncia e o homem confirmou que realizava os procedimentos.

No local, foram encontrados vários materiais de uso odontológico como cadeiras de atendimento, braquetes, colas, ácidos, alicate de corte, entre outros.

O caso foi encaminhado à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

