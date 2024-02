A Força Tática do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) prendeu em flagrante um homem suspeito de ter ameaçado vizinhos durante uma discussão, na região do bairro São José dos Náufragos, na Zona de Expansão de Aracaju. O caso de ameaça à mão armada foi registrado na madrugada do sábado, 3.

De acordo com as informações policiais, por volta das 2h45, a equipe do BPTur foi acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) para intervir na situação de ameaça com arma de fogo.

Ao se aproximarem do local denunciado, os policiais perceberam um homem fugindo com uma espingarda. Ele tentou se esconder em sua residência, mas acabou sendo detido, algemado e preso.

Durante o deslocamento à delegacia, o suspeito apresentou sintomas de convulsão e precisou ser socorrido pelos militares, que contaram com o apoio de bombeiros militares de plantão na Orla de Atalaia. Em seguida, uma ambulância do Samu encaminhou o suspeito ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse).

Após a liberação médica, o preso foi conduzido à Delegacia Plantonista.

Fonte: Ascom PM/SE