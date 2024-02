Militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam duas armas de fogo após confronto com suspeitos, no Bairro Lamarão, Zona Norte da capital. O caso ocorreu na noite do último sábado, 3.

De acordo com as informações policiais, a ocorrência foi registrada por volta das 22h40, momento em que uma equipe da Radiopatrulha foi verificar a denúncia de que havia dois homens armados em um bar da localidade.

Ao se aproximarem do estabelecimento comercial, os policias perceberam dois homens correndo em direção aos fundos do bar. Em seguida, eles efetuaram disparos contra os militares.

Houve confronto, e os suspeitos acabaram sendo antigidos. A equipe do BPRp socorreu os suspeitos ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

O caso foi registrado na Delegacia Plantonista, onde foram entregues os dois revólveres calibre 38 utilizados pelos suspeitos.

Fonte: Ascom PM/SE