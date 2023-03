Polícia Militar prende suspeito por tentativa de homicídio contra motorista de ônibus em Aracaju

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) e do 8º Batalhão de Polícia Militar (8ºBPM), atendeu uma ocorrência de tentativa de homicídio contra um motorista de ônibus no Terminal Leonel Brizola, nesse domingo, 26, no Bairro Capucho, Zona Oeste de Aracaju. O suspeito foi detido nas imediações do local onde o crime ocorreu.

De acordo com informações da PM, as guarnições foram acionadas via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio, com emprego de arma branca, no terminal de integração do Bairro Capucho. No local, as equipes encontraram a vítima, um motorista de ônibus, sangrando, com um ferimento no rosto.

Segundo o profissional do transporte coletivo, o suspeito, que não queria pagar a passagem de ônibus, iniciou uma discussão e o agrediu com um golpe de faca no rosto. Em meio à ação delituosa, o autor também pulou a catraca do veículo e fugiu em direção à Avenida Desembargador Maynard.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

De imediato, a equipe do BPRp iniciou buscas, localizando o homem ainda nas proximidades do local do crime. Com ele, foi apreendida uma faca de mesa, utilizada no caso.

O suspeito, que aparentava estar embriagado e nervoso, foi preso e encaminhado à Delegacia Plantonista, onde a ocorrência foi registrada como tentativa de homicídio simples. Já a vítima, seguiu à unidade de saúde, para cuidados médicos.

Fonte: Ascom/SSP