Polícia Militar prende trio suspeito de tráfico de drogas em Aquidabã

Na noite da última segunda-feira, 19, policiais militares da Companhia de Caatinga (Ciopac) prenderam três homens suspeitos de tráfico de drogas no município de Aquidabã. O trio foi parado na Rodovia SE-220 e flagrado com uma moto irregular e uma bolsa contendo maconha e pinos de cocaína.

No momento do flagrante, os três suspeitos ocupavam uma única moto, o que não é permitido pela legislação de trânsito, quando foram surpreendidos pelos militares da Ciopac. Eles não obedeceram à ordem de parada, mas foram alcançados após o condutor perder o controle do veículo.

Durante a fuga, um deles havia dispensado uma bolsa plástica nas margens da rodovia. Dentro dela, os policiais encontraram 11 pinos com cocaína, um tablete de maconha prensada e uma embalagem contendo 250 gramas de maconha ‘in natura’. Além dos entorpecentes, foram apreendidos uma motocicleta com restrições administrativas, três celulares e R$ 75,00.

Os três homens suspeitos e o material ilícito foram encaminhados à Delegacia Plantonista de Itabaiana, onde foram tomadas as medidas legais.

Fonte: ASCOM PM/SE