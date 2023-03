Polícia Militar prende trio suspeito de tráfico ilícito de drogas em Canindé de São Francisco

Militares do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) prenderam três homens suspeitos de participação no crime de tráfico de drogas no município de Canindé de São Francisco. A ação ocorreu nessa quinta-feira (09).

Segundo as informações policiais, a equipe realizava ações de combate ao tráfico de drogas no bairro Olaria, quando avistou uma motocicleta transitando na contramão da Avenida João Alves.

Diante da atitude suspeita, os policiais tentaram interceptar a motocicleta, mas o condutor não obedeceu à ordem de parada e saiu em alta velocidade. Na fuga, o garupa pulou da motocicleta com o objetivo de escapar do cerco policial, mas foi alcançado.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

O homem foi preso e flagrado com aproximadamente 25 gramas de maconha escondidas no bolso. Já o piloto da motocicleta, foi detido posteriormente próximo à sua residência.

Quando questionados sobre a origem da droga apreendida, eles informaram que adquiriram o material por meio de dois moradores da Rua A, também no Bairro Olaria.

Após a confissão, os agentes foram até o local e visualizaram os suspeitos, que tentaram evitar o flagrante. Um deles atirou contra os policiais e conseguiu fugir. O outro suspeito não escapou do cerco, e foi detido com 225 gramas de maconha, 20 pedras de crack e um rádio comunicador.

Os três homens presos durante a ação foram presos e encaminhados à delegacia para onde seguem as investigações.

Fonte: Ascom PM