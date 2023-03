Com cerca de 50 milhões de usuários no Brasil e 660 milhões no mundo, o Linkedln é uma rede profissional que só cresce. São 30 milhões de empresas, que buscam interação com seus usuários dentro da rede, que tem como missão a conectividade e a promoção do bem-estar profissional e fomenta diversas formas de potencializar empresas e profissionais.

A era da trabalhabilidade traz diversas perspectivas de gerar trabalho e renda. O protagonismo na construção da carreira está diretamente associado ao profissional, ou seja, não é mais responsabilidade da empresa o planejamento de carreira e sim do próprio executivo, a partir desta transformação, redes profissionais como o Linkedln tornaram-se fundamentais no processo em busca de recolocação, assim como, entendê-las e manuseá-las.

Segundo o CEO do Linkedln, Ryan Roslansky, o profissional precisa estar preparado para ir atrás de seu desenvolvimento pessoal, contudo, as empresas necessitam oportunizar crescimento para os seus colaboradores: “Eu acredito verdadeiramente que o seu melhor funcionário de amanhã é o seu funcionário de hoje em muitas situações. Se você focar em habilidades, entender as competências da sua força de trabalho”. Ryan, também destaca a importância de compreender os objetivos da empresa, e, dessa forma, oferecer o suporte necessário aos colaboradores para encontrarem a posição ideal dentro da organização: “há um ótimo trabalho a ser feito ajudando os colaboradores a encontrarem diferentes posições dentro da sua organização — desde que eles estejam alinhados à missão e visão”, comentou em entrevista.

Gostou dessa matéria? Receber notícias Powered by

Neiva Gonçalves, Diretora de Carreira da Success People, empresa de desenvolvimento pessoal que atua no território nacional e internacional com mais de 14 mil seguidores, psicóloga com mais de 20 anos de vivência em recursos humanos, comenta o crescimento da rede: “o Linkedln já deixou de ser uma rede apenas para buscar vagas de empregos, atualmente a rede ampliou suas ofertas criando métodos de conectar pessoas com diferentes objetivos”.

A importância de conhecer metodologias e compreender as dinâmicas do mercado de trabalho atual é fundamental para alcançar o objetivo, seja para a vaga dos sonhos ou até para se criar um perfil no Linkedln. A plataforma entrega quatro contas com objetivos diferentes: Carreira Premium, para profissionais em busca de trabalho ou em transição de carreira, Negócio Premium, para empreendedores, vendas e novas parcerias, Linkedln Pro Sales é o perfil de empreendedores que desejam fechar negócios dentro da rede e a Recrutador Lite para Headhunters, divulgação de vagas e recrutamento. Cerca de 39% de usuários pagam pelas contas Premium, que auxiliam na busca pelo planejamento de carreira e pela alta performance.

Como uma das principais ferramentas disponíveis para a carreira, o Linkedln fornece aos seus usuários cursos para entender a plataforma e utilizá-la. Ter estratégia para alavancar a carreira se baseia em estudo. Reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos é o ponto inicial para listar competências, Softs Skills, Hard Skills, construir um currículo nota 10 e se destacar como candidato: “Na Success os programas com metodologias aplicadas foram criados para direcionar o posicionamento do profissional e melhorar a tomada de decisões, existe um método para se destacar no mercado e obter os resultados”, completa Neiva.

“A ideia de planejamento de carreira e/ou empreender significa olhar para o futuro, para isso, é necessário entender, onde se quer estar nos próximos anos. A partir desta indagação, o próximo passo é o autoconhecimento, que possibilita traçar metas focadas e bem direcionadas. Para se planejar é indispensável se conhecer e conhecer o mercado”, destaca Neiva.