Polícia Militar recupera veículo com restrição de roubo em Feira Nova

Na noite desse domingo, 12, o Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) recuperou uma motocicleta com restrição de roubo/furto. O flagrante deu-se na Cidade de Feira Nova, em Sergipe.

As equipes realizavam patrulhamento ostensivo na Rodovia SE 170, próximo ao trevo da citada cidade, quando se depararam com várias motos estacionadas em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro, causando a obstrução parcial da rodovia.

Durante a intervenção policial, as motocicletas passaram por consulta veicular, e constatou-se que uma delas apresentava restrição de roubo e furto. O veículo foi roubado em maio de 2022, na Cidade Graccho Cardoso.

Como não foi possível identificar o dono, o objeto do ilícito foi conduzido à Delegacia Plantonista para adoção das medidas legais cabíveis.