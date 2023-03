Polícia Militar recupera veículo com restrição de roubo em Itabaiana

Policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) recuperaram, na noite desse domingo (19), um veículo com restrição de roubo/furto no município de Itabaiana.

Em meio às rondas ostensivas no Bairro Oscar Niemayer, a equipe policial visualizou um veículo nas imediações de um terreno baldio.

Após consultarem o sistema de segurança, os agentes descobriram que se tratava de uma Picape S10, da cor prata. O automóvel havia sido roubado no dia anterior, no Bairro Chiara, também em Itabaiana.

O caso foi encaminhado à delegacia local, onde foram tomadas as medidas legais.