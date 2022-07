Polícia Penal realiza operações na Cadeia de Estância e no Presídio de Tobias Barreto

A Secretaria de Justiça, do Trabalho e da Defesa do Consumidor (Sejuc), através da Polícia Penal de Sergipe realizou duas operações na última semana, cujo objetivo foi prevenir ações de subversão à ordem, como fugas, motins e rebeliões. As ações ocorreram na Cadeia Pública de Estância (CPE) e no Presídio Juiz Manoel Barbosa de Souza (Premabas), localizado em Tobias Barreto.

O primeiro ocorreu na Cadeia Pública de Estância (CPE), onde foi realizado uma revista minuciosa na estrutura da unidade e nos respectivos internos. Pequenas avarias foram detectadas (desgastes naturais). Durante a revista pessoal foram encontrados objetos pontiagudos (armas artesanais). Todas as medidas administrativas estão sendo tomadas, assim como, foi solicitado reparos (manutenção) nos pontos danificados.

A segunda ocorreu no Premabas, onde foi realizada uma revista e transferência de internos para outras unidades, após o trabalho do Núcleo de Inteligência Penal (NIP) que concluiu através de investigações, que seria uma medida prudente para manter a segurança e a ordem do presídio.

As ações fazem parte de uma série de operações que o Departamento do Sistema Penitenciário (Desipe) tem realizado, com intuito de manter todo sistema prisional em ordem e estável.