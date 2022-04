Policiais militares agem rápido e evitam homicídio em Itabaiana

Na noite dessa quinta-feira (21), policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar (3º BPM) evitaram um homicídio no município de Itabaiana

Durante o patrulhamento de rotina, os policiais perceberam que havia uma mulher pedindo socorro nas imediações da Praça General João Pereira, no Bairro São Cristóvão, onde, naquele momento, o seu ex-marido havia atingido a cabeça do seu atual companheiro com uma faca

Os militares intervieram na situação, imobilizando o agressor e retirando a faca de suas mãos.

O homem foi preso em flagrante pela tentativa de homicídio e encaminhado à Delegacia Regional de Itabaiana. A vítima recebeu os primeiros socorros e foi levada para o hospital local.

