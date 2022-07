Polícias Civil e Militar localizam acusado por dois homicídios em Itabaiana

Uma operação conjunta das Polícias Civil e Militar resultou na localização de um homem acusado por dois homicídios ocorridos no segundo semestre de 2021, no município de Itabaiana. A ação aconteceu nesta quarta-feira, 20, no bairro Mamede Paes Mendonça, na cidade serrana.

A partir de informações recebidas pela Delegacia Regional de Itabaiana, as polícias chegaram ao endereço onde o investigado Diogo Dias Santos, conhecido como “Índio” ou “Indiozinho”, estaria. No local, policiais solicitaram que o homem saísse da residência, mas ele não acatou ao pedido, e informou que não obedeceria.

Diante do ocorrido, foi feita a entrada tática policial no imóvel, mas, ao receber voz de prisão, Diogo esboçou reação, motivando o revide por parte da polícia.

Em meio à ação, o infrator acabou sendo alvejado. Ele foi levado ao Hospital Regional de Itabaiana, onde evoluiu a óbito. Com Diogo, a polícia apreendeu uma arma de fogo.

*Homicídios*

Segundo inquéritos policiais, Diogo é investigado pelas mortes de Adriano Júnior Souza Gois, em 13 de julho de 2021, e José Adailton Correia de Souza, ocorrida em 29 de julho do mesmo ano.

De acordo com o delegado Alisson Lial, que esteve à frente das investigações sobre os crimes, os trabalhos policiais seguem, para elucidar outros delitos em que “Índio” é investigado em Itabaiana e em cidades circunvizinhas. Informações sobre o caso, podem ser enviadas pelo Disque-Denúncia, 181, pois o sigilo é garantido.