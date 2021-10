Prefeitura de Aparecida distribui mais de 6 toneladas de alimentos para as famílias em situação de vulnerabilidades

- Advertisement -

A Prefeita de Nossa Sra. Aparecida, Jeane de Jesus Barreto, assinou na manhã desta terça-feira, 19 de outubro, o 1º Termo de Aditivo ao Termo de Cooperação Técnica que entre si celebram a Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social- SEIAS e a Prefeitura Municipal de Nossa Senhora Aparecida Nº 043 para o programa de aquisição de alimentos (PAA)

O programa de aquisição de alimentos (PAA), chegou no município, para atender 362 famílias

São 6 tonelada e 804kg de alimentos que serão entregues às famílias em situação de Insegurança alimentar por meio do Programa de aquisição de alimentos, fruto de uma parceria entre os governos estadual e federal.

As famílias contempladas serão comunicadas pela coordenação Municípial do PAA, para retiradas dos alimentos, com agendamento prévio.

Esta ação foi desenvolvida pela prefeitura municipal e secretaria de Assistência Social, na busca de melhorias para as famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar.

INFORMAÇÕES DA ASCOM