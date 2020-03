Prefeitura de Aracaju anuncia fechamento de shoppings e redução da frota de ônibus coletivos na capital

O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, anunciou na manhã desta sexta-feira (20) novas medidas para conter o avanço do novo coronavírus na capital, a exemplo do fechamento dos shoppings e redução da frota de ônibus na capital. As determinações valem por tempo indeterminado ou até que outras sejam adotadas.







Veja as Medidas As lojas dos shoppings fecham a partir do próximo domingo (22), com o exceção dos supermercados e serviços de alimentação que funcionam com entrega (delivery).

Todos os mercados centrais e setoriais, além do comércio ambulante funcionam de 6h às 14h, a partir da segunda-feira (23).

Redução de 30% da frota de ônibus em horários que não sejam de picos durante a semana. Nos fins de semana, a redução será de 50%.

Todo cidadão vindo de fora do país e de estados com transmissão comunitária que não apresente sintomas deve permanecer em isolamento familiar por sete dias.

O Procon e a Vigilância Sanitária irão fiscalizar o cumprimento das medidas. Por G1 Sergipe.