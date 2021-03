Prefeitura viabiliza implantação de Ponto de Atendimento da Receita Federal em Glória.

Após reunião com representantes da Delegacia da Receita Federal de Sergipe, ficou definido a implantação de um Ponto de Atendimento Virtual (PAV) no município de Nossa Senhora da Glória.

A Receita Federal em Glória é um sonho antigo da Prefeita Luana, que destaca a conquista.

“No meu primeiro mandato como prefeita, busquei a implantação dos serviços da Receita Federal em nosso município, dada a importância do órgão e da necessidade da nossa população, dos empresários, comerciantes e até mesmo do Poder Público em contar de forma acessível, prática e evitando o deslocamento até Aracaju para obter os serviços prestados pela Receita. E hoje, fico feliz em dar essa boa notícia a população de Nossa Senhora da Glória e dos municípios vizinhos, Glória terá um Ponto de Atendimento da Receita Federal” disse Luana.

E na manhã de hoje, 05, os servidores da Receita Federal, Fernando e Humberto estiveram juntamente com o Secretário Municipal Adjunto de Administração, Tiago Souza, visitando as futuras dependências do PAV da Receita Federal.

“Desde quando tivemos a confirmação da implantação do Ponto de Atendimento da Receita Federal em Glória, buscamos viabilizar de forma rápida toda a estrutura necessária para atender os requisitos da Receita, e hoje já dispomos dessa estrutura praticamente pronta e apta a receber os serviços. Próximo passo será a capacitação dos servidores e em pouco tempo o PAV da Receita Federal de Glória estará em operacionalização” relatou Tiago Souza

A prefeita ainda destacou a particpação dos membros da Receita Federal em Sergipe na implantação do PAV.

“Deixo registrando meu profundo agradecimento ao ex. Prefeito Chico do Correio, por toda dedicação para essa conquista, ao Delegado da Receita Federal em Sergipe, Marlton Caldas que juntamente com os servidores Edson Filho e Nilson Lima buscaram a todo momento viabilizar a implantação do PAV em Glória, mostrando o comprometimento em oferecer um serviço de qualidade e acessível a população” Completou Luana

ASCOM Glória