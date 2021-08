PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Quinta-feira | 05/08/2021

Destaques do dia

Polícias Civil e Militar encontram suspeito de roubos e furtos em Aquidabã

Operação conjunta encontra investigado de alta periculosidade no interior do estado

Polícia Civil fecha clínica médica veterinária clandestina em Simão Dias

Polícia Federal flagra animais exóticos mantidos em cativeiro em Itabaiana

Justiça condena um dos quatro acusados de matar três homens dentro de hospital em Aracaju

Corpo é encontrado na divisa entre Sergipe e Bahia

Polícia Federal deflagra ação em Itabaiana

Polícia Civil cumpre mandado de prisão por estupro de vulnerável

