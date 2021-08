PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Quinta-feira | 19/08/2021

Destaques do dia

Manifestação em Monte Alegre de Sergipe

RAPIDINHAS DA POLÍTICA: Belinho traidor?, Lojistas na bronca com a Superintendência da SMTT em Glória

Dois corpos sem identificação deram entrada no IML nas últimas 24H

Anvisa rejeita uso de CoronaVac para crianças e adolescentes

Suspeito de sextorsão é preso em Poço Redondo

PC prende dois irmãos suspeitos de tentativas de homicídio em Aquidabã

GTA resgata mulher que caiu em local de difícil acesso na Serra de Itabaiana

Fique sempre informado com noticias locais e do mundo, no programa mais irreverente da internet. O Na Mira da Verdade no comando e Maycon Fernandes não deixar passar nada, estamos sempre um passo a frente dos tiktokers de plantão rss.

