PROGRAMA NA MIRA DA VERDADE – Terça-feira | 17/08/2021

PAUTA DO DIA: Nomeações de CCs em Glória causam polêmica / Policiais evitam suicídio por enforcamento no viaduto do D.I.A

Destaques do dia

Sergipe registrou menor número de casos de Covid-19 desde o início da pandemia

Polícia Civil apreende adolescente por tentativa de homicídio em Canindé de São Francisco

Polícia Civil prende homem por sextorsão contra adolescente em Aracaju

Falso pastor preso por estelionato em Taguatinga (DF) desembarca em Aracaju

Policiais evitam suicídio por enforcamento no viaduto do D.I.A

Frio ainda vai predominar em todo estado até o fim do inverno

Secretaria de Estado da Saúde distribuiu vacinas para todo o estado nesta terça-feira

Aulas presenciais de todas as séries da rede estadual de Sergipe estão autorizadas a retornar nesta terça-feira

Polícia abre investigação após feto ser encontrado em banheiro do Nestor Piva

Biden faz primeiro discurso após Talibã tomar o poder no Afeganistão

ASSISTA AO VIVO

De Segunda a Quinta

Fique sempre informado com noticias locais e do mundo, no programa mais irreverente da internet. O Na Mira da Verdade no comando e Maycon Fernandes não deixar passar nada, estamos sempre um passo a frente dos tiktokers de plantão rss.

