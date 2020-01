Projeto Agrevida é apresentado em São Miguel do Aleixo

Na manhã de hoje, 22, o tenente da Polícia Militar, Alexandre Soares, apresentou o cronograma de atividades de do projeto AgreVida. O projeto segue algumas etapas, a primeira dela é capacitar servidores municipais e moradores, que desejem se tornar um agente multiplicador, a capacitação acontecerá no mês de março em nosso município.









Em um segundo momento, acontecem as palestras em todas as escolas da cidade, o projeto se encerra com uma grande caminhada pela Paz.

“Estamos plantando hoje a semente de um amanhã cada vez melhor para os aleixenses, o projeto abrange do jovem na escola, até a convivência em família, após a apresentação do projeto, os alunos acabam se tornando multiplicadores do projeto”disse o secretário Geral Vagner Teixeira.

A secretária de Saúde, Marília Garcia, tutora do projeto no município, enalteceu dizendo que as drogas se tornaram um problema de saúde pública, e, é preciso orientar os jovens e adolescentes sobre o tema.

O encontro aconteceu na secretaria de Saúde e contou com a presença dos secretários municipais Elaine Barreto (Educação), Marília Garcia (Saúde), Vagner Teixeira (Geral), soldada PM Laiyane e Aparecido Silva, Coordenador da Escola Estadual Miguel das Graças.

PROJETO AGREVIDA! NOSSO LEMA É A PAZ SOCIAL.

3° BPM / SE

Secretarias Geral / Educação / Saúde