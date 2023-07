A Delegacia Regional de Nossa Senhora da Glória efetuou a prisão de duas mulheres e dois homens que tentavam dar golpes em lojas de roupas no centro comercial da cidade.

Segundo as investigações os autores baixavam aplicativos que geravam comprovantes de depósitos via “pix fake” e com isso enviavam via Whatsapp ou instagram os respectivos comprovantes falsos.

Após isso que se revezavam indo até as lojas para resgatar roupas ou joias.

Os autores não conseguiam de retirar os objetos, pois alguns comerciantes verificaram se efetivamente os valores monetários haviam entrado nas respectivas contas bancárias.

A Delegacia Regional agora a pura outras vítimas que possam tiveram efetivamente prejuízo.

Os estelionatários já estão em liberdade, haja vista que as lojas não quiseram prestar Boletim de Ocorrência.