RAPIDINHAS DA POLÍTICA: O Cafezinho que deixou Nena de Luciano de “cabelo em pé”

Sempre que falamos sobre Nena, precisamos falar também sobre Luciano, pois os dois além de serem marido e mulher, dividem também o comando da prefeitura.

Essa semana ambos foram pegos de surpresa, souberam que seu maior apoiador e manipulador, Heleno Silva, esteve tomando o famoso cafezinho com Shopping Avelan juntamente com seus adversários Aragão, Valdirene e para surpresa de muitos Henrique de João Gogó.

O TEMA DA CONVERSA

O tema central dessa conversa foi um possível apoio de Heleno ao grupo de oposição, e cá pra nós, Heleno não dá tiro no pé.

Bastou uma publicação nos grupos de WhatsApp, para que vários questionamentos acerca de uma possível traição da parte de Henrique com Tonhão, mas de acordo com informações e para tristeza de outros, nada foi feito escondido.









NENA E LUCIANO

Que os dois não contavam com o tal “cafezinho”, isso ninguém tem dúvidas e esse encontro deixou ambos de cabelo em pé, mesmo que Luciano ainda tenha muito pouco.

Se Heleno apoiar o grupo de oposição, como ficará a prefeita no tocante a questão de partido?

Porque Heleno resolveu participar desse cafezinho com os adversários “mortais” da prefeita que é filiada em seu partido?

Estaria Heleno indignado com algum pedido não atendido por parte dos “prefeitos”, e agora estaria preparando o terreno para dar o troco?

Essas são perguntas que jamais serão respondidas, pois o ex-prefeito e ex-deputado escorrega mais que quiabo em dia de festival em Canindé.

COMPOSIÇÕES DE CHAPA

Monte Alegre poderá ter uma grande surpresa nos próximos meses em que antecedem as convenções partidárias, tudo por conta de um cafezinho.

Será que Valdirene encabeçará a chapa com Henrique de vice, contrariando Tonhão?

Ou Henrique estaria agindo como “mineiro” e estaria comendo pelas beiradas e com o apoio de Heleno, será candidato a prefeito, com Valdirene de vice?

Parece confuso né verdade?

Mas na política vale tudo, inclusive tomar cafezinho e preparar uma ”salada de frutas” ao mesmo tempo.

Maycon Fernandes/Jornalista