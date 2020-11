Realização das eleições municipais no Amapá está garantida, diz TRE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Amapá informou hoje (6) que o calendário das eleições será cumprido e as eleições municipais serão realizadas na próxima semana. A manifestação foi divulgada em meio ao apagão de energia elétrica no estado, provocado por um incêndio em um transformador da subestação da capital, Macapá. Quatorze cidades estão há mais de 60 horas sem luz.

Em nota, o presidente do TRE, desembargador Rommel Araújo, disse que o governo do estado está trabalhando em conjunto com o governo federal para restabelecer o fornecimento e garantiu que haverá energia em todos os locais de votação.

O fornecimento de energia elétrica foi interrompido por volta das 21h de terça-feira (3). De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o transformador que pegou fogo pertence à empresa concessionária Linhas de Macapá Transmissora de Energia (LMTE) e foi totalmente destruído.

Veja a nota na íntegra:

“A Justiça Eleitoral do Amapá está cumprindo rigorosamente o Calendário Eleitoral e está preparada para a realização das Eleições de 2020 em todo o Estado do Amapá.

Mesmo diante dos últimos acontecimentos relacionados ao “apagão” em grande parte do Estado, o Governo do Amapá garantiu que haverá energia em todos os locais de votação, já que as medidas para solucionar o problema estão sendo adotadas também pelo Governo Federal.

Quanto às urnas eletrônicas, todos os equipamentos dispõem de bateria com autonomia suficiente para garantir o direito de voto do primeiro ao último eleitor de cada seção eleitoral.”.

Des. Rommel Araújo – Presidente do TRE-AP