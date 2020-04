Rodrigo Rocha, procurado por homicídio qualificado, é preso no interior de São Paulo

A Polícia Civil de Sergipe realizou uma operação no início da manhã desta terça-feira (21) e deu cumprimento a mandado de prisão expedido contra Rodrigo Dantas dos Santos, mais conhecido como Rodrigo Rocha. É ele o principal suspeito de um homicídio qualificado que vitimou Jorge Alexandre Souza Santana, 28 anos.

As investigações contaram com a ação da Delegacia Regional de Lagarto, Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol e Coordenadoria das Delegacias do Interior (Copci) e o Complexo de Operações Policiais Especiais (Cope).









A prisão ocorreu em um posto rodoviário em Paranapanema, cidade localizada a 269 quilômetros da capital, São Paulo. Foi lá onde os policiais de Sergipe, auxiliados por policiais militares de São Paulo, abordaram o veículo em que Rodrigo trafegava e efetuaram a prisão.

Segundo o delegado Jonathas Evangelista, os policiais localizaram o rancho onde o Rodrigo estava escondido em Araçoiaba da Serra, próximo de Paranapanema. “Apenas conseguimos realizar abordagem no posto da Polícia Rodoviária (PM) em Paranapanema, na rodovia Raposo Tavares [SP270, KM 245], com apoio de militares que estavam na unidade”, explicou

Ele foi abordado e a polícia cumpriu o mandado de prisão contra Rodrigo Dantas dos Santos, diante do mandado de prisão preventiva por homicídio expedido pela Comarca de Lagarto (SE). O preso foi apresentado na Delegacia Plantonista de Taquarituba/SP.

SSP