SÃO DOMINGOS: SINTESE um sindicato usado a favor da politica e não dos professores

No ultimo final de semana ocorreu mais uma edição da tão esperada festa de Santos Reis do município de São Domingos, o que ninguém esperava era a intervenção do SINTESE junto ao Ministério Público para impedir a realização da mesma, ato que mostrou uma benevolência enorme partidária passando por cima até mesmo da razão.

Um SINDICATO tão importante mas que já perdeu sua credibilidade junto aos próprios professores daquele município, prova disso são as manifestações realizadas onde de 150 professores na ativa aproximadamente 13 professores participam dos atos promovidos pelo sindicato, minoria está que antes possuíam suas regalias/vantagens com a antiga gestão que hoje faz oposição.

É de conhecimento da coordenadora do SINTESE na região, professora Rita de Cassia, que o município de São Domingos todos os meses tem que desembolsar 100 mil reais, para complementar a verba que vem do FUNDEB para pagar os professores e demais funcionários da educação, montante que chega á 1 Milhão e Duzentos Mil reais por ano.

Segundo informações o prefeito do município, Pedro da Silva, já teria até pedido auxílio do próprio sindicato para em conjunto conseguirem arrumar uma forma de solucionar este problema – mas ao invés disso o SINDICATO prefere continuar fazendo politicagem e servindo de “boi de piranha” no município, ato que aconteceu no último final de semana quando a justiça cancelou a festa que seria realizada no dia, 24, onde os artistas da terra seriam os principais beneficiários, e para tal o sindicato não respeitou um acordo proposto por eles mesmo, acordo este que vem sendo cumprido pelo poder público municipal.

Em ano eleitoral o SINTESE não pode se submeter a ser usado como comitê eleitoral, pois o que está mais claro que água cristalina é que o SINTESE é mais um sindicato em defesa da politica do que dos próprios professores.

Quem irá pagar o prejuízo das bandas que deixaram de tocar?

Antes de provocar a justiça o sindicato deveria olhar para os pais e mães de família donos de salão de beleza, de comercio de roupas, bares etc, pois o que competia ao sindicato estava e está sendo cumprido rigorosamente como o proposto.

SINTESE volte a lutar pelos professores e não pela minoria de aproximadamente 13 ex-beneficiários do poder público, 150 professores precisam deste sindicato militando por eles e não pela politica.

