PM prende homem por suspeita de embriaguez no Bairro Atalaia

Na madrugada do último sábado, 8, equipes da Companhia de Polícia de Trânsito (CPTran) prenderam um condutor por suspeita de embriaguez ao volante na Orla de Atalaia, em Aracaju.

O fato ocorreu por volta das 4h na Avenida Santos Dumont, Bairro Atalaia, onde um poste, coqueiros e sinalizadores de trânsito foram atingidos por um veículo Ford Ranger, de cor preta. No momento do acidente, o condutor apresentava sinais de embriaguez, mas se recusou a fazer o teste do etilômetro (bafômetro). Segundo informações, ninguém ficou ferido.

Diante do caso, o suspeito foi encaminhado à delegacia.