Secretaria de Estado da Saúde registra mais 21 casos de Covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou neste domingo, 26, mais 21 novos casos de Covid-19 em Sergipe. Aracaju aparece com 16 casos: 12 mulheres com idades variando de 25 a 50 anos, três homens de 21, 33 e 41 anos, e uma criança de 1 ano do sexo masculino. Todos estão isolamento domiciliar.

Em Itabaiana são dois novos casos: homem de 55 anos, comunicante de caso confirmado, e uma criança de 3 anos, do sexo feminino. Nossa Senhora da Glória tem um registro: uma mulher de 45 anos. Maruim, com uma mulher de 38 anos (profissional da Saúde) e Cristinápolis, com um homem de 32 anos, aparecem com seus primeiros casos.

Foram realizados 1727 exames, sendo 1552 negativados. Estão internados 17 pacientes, sendo nove em leitos de UTI (seis na rede privada e três na rede pública) e oito em leitos de enfermaria (quatro na rede privada e quatro na rede pública). O número de pessoas curadas subiu pra 43. O número de óbitos pela doença é nove.









Panorama Covid-19 em SE

Confirmados: 175

Aracaju: 115

Estância: 14

Itabaianinha: 07

Itabaiana: 06

Simão Dias: 04

N Sra do Socorro: 06

São Cristóvão : 04

Lagarto: 02

Propriá: 02

Pacatuba: 02

Itaporanga D’Ajuda: 02

N Sra da Glória: 03

Porto da Folha: 02

Capela: 01

Barra dos Coqueiros: 01

Tomar do Geru: 01

Indiaroba: 01

Maruim: 01

Cristinápolis: 01

Negativados: 1552

Receberam alta: 43

Óbitos: 09

Aracaju: 06

Simão Dias: 01

Itabaianinha: 01

Itaporanga D’Ajuda: 01