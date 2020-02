Sem importar com a justiça, Devinho faz chacota sobre violência contra mulher

“A cor do cabelo mudou, mas as atitudes mesquinhas de alguém que não soube lhe dar com a fama, continuam as mesmas.” Essa foi uma das palavras usadas por internautas, após vídeo em que Devinho Novaes aparece cantando uma paródia da música “só quem sabe é Deus”, zombando do ato cometido por ele no início dessa semana.

O arrependimento em um ato falho, se mostra através de atitudes e isso tem ficado cada dia mais esquecido quando o assunto é violência contra a mulher.









Sem se importar com o que fez, Devinho aparece em um vídeo zombando não só da cara da vítima, mas também da justiça, haja visto que o caso segue em segredo. Não é a primeira vez que o cantor se envolve em confusão, pelo visto não aprendeu.

