Senar abre inscrições para queijeiros ao Alto Sertão

O programa de Assistência Técnica e Gerencial para Agroindústria Artesanal beneficiará 60 produtores de queijos no Alto Sertão sergipano. Os interessados deverão realizar o cadastro até 31 de janeiro.

O programa tem por objetivo trazer boas práticas de produção, fortalecendo a atividade e agregando valor aos produtos. A assistência técnica tem duração de dois com visitas técnicas mensais e treinamentos. O programa é oferecido pelo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Sergipe – Senar/SE em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Sergipe – Sebrae/SE.

O presidente do Senar, Ivan Sobral, destacou a importância do programa. "Sabemos da importância social e econômica das queijarias, por isso estamos com este programa de Assistência Técnica para Agroindústria, que ajudará o produtor de queijo a buscar a regularização", afirma.









Inscrição

Para participar, os interessados deverão realizar o cadastro através do link disponível no site www.senarsergipe.org.br . O produtor precisa ter ITR ou CNPJ ou DAP ativa. As inscrições podem ser realizadas até 31 de janeiro. Dúvidas através do telefone 3211-3264.

