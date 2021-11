SERGIPÃO 2022: Veja os primeiros jogos

Em cumprimento ao Estatuto do Torcedor, o Departamento de Competições da Federação Sergipana de Futebol (FSF) divulgou nesta terça-feira (16/11), a tabela básica e regulamento do Campeonato Sergipano da Série A1, de 2022. A primeira fase terá inicio no dia 15 e 16 de janeiro.

A FSF ressalta que após o sorteio e definições dos confrontos dos representantes da entidade na Copa do Brasil e Copa do Nordeste de 2022, a FSF vai publicar as datas, horários e locais da 4ª até a 10ª rodada da primeira fase do Sergipão. Acompanhe os confrontos da 1ª e 2ª rodada do Campeonato Sergipano da Série A1:

1ª rodada:

15 de janeiro

(a definir:horário) Sergipe x Campeão da Série A2, arena Batistão, em Aracaju 16 de janeiro Itabaiana x Maruinense, estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana FreiPaulistano x Confiança, estádio Titão, em Frei Paulo Atlético Gloriense x Lagarto, estádio Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória Vice-campeão da Série A2 x Boca Júnior, local a definir 2ª rodada 19 de janeiro

Confiança x Vice-campeão da Série A2, arena Batistão, em Aracaju Lagarto x FreiPaulistano, estádio Paulo Barreto, em Lagarto Boca Júnior x Sergipe, a definir local Maruinense x Atlético Gloriense, a definir local Campeão da Série A2 x Itabaiana, a definir local

Sergipão 2022 – A competição terá três fase. A fase de classificação, semifinais e finais. Os clubes foram divididos em dois grupos. As equipes do Grupo A enfrentam as equipes do Grupo B, em turno e returno. Os dois primeiros colocados em cada grupo fazem a semifinal, que será um cruzamento com o primeiro de A enfrentando o segundo do Grupo e o primeiro de B, enfrentando o segundo do Grupo B. Os vencedores farão a grande final em jogos de ida e volta. Acompanhe os grupos:

Grupo A: Itabaiana, vice campeão Serie A 2 de 2021, Sergipe, Freipaulistano e Gloriense.

Grupo B – Lagarto, Campeão Série A 2 de 2021, Confiança, Boca Júnior e Maruinense.

O campeão sergipano de 2022 receberá o troféu Reinaldo Moura e representará o Estado na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Brasileiro da Série D. O vice campeão serão representante sergipano na Copa do Brasil e brasileiro da Série B. As duas equipes com as piores campanhas na primeira fase serão rebaixadas para a Série A2 de 2023.

FSF