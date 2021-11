Polícia Civil de Propriá prende suspeito de tráfico de drogas

Na manhã de hoje (17), policiais civis, lotados na Delegacia Regional de Propriá, efetuaram a prisão de um suspeito de tráfico de drogas na rua do Areial, no bairro Remanso, em Propriá. A ação ocorreu após investigações que apontaram o envolvimento de um homem identificado como João Vitor na comercialização e armazenamento de entorpecentes.

Durante as buscas na residência em que o suspeito convivia com a sua companheira menor de idade, a polícia apreendeu uma barra de maconha pesando cerca de 850 gramas e diversas porções, que totalizaram 1 kg de maconha.

Segundo informações, o suspeito é ex-presidiário e cumpriu pena por aliciar menores para o crime. No momento da ação policial, o preso assumiu a propriedade do entorpecente. O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Propriá para as medidas legais.

A Polícia Civil reitera a importância do Disque-Denúncia (181), através do qual a população pode denunciar ações criminosas sem precisar se identificar.