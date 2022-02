Sergipe apresenta menor taxa de crimes violentos letais intencionais desde 2008, confirma Monitor da Violência

Sergipe registrou a menor taxa de crimes violentos letais intencionais (CVLIs) desde o ano de 2008 – que, inclusive, tinha a população bem menor do que a atual – em comparativo com o ano de 2021, conforme o Monitor da Violência, publicação feita pelo portal de notícias G1, Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). Com isso, o Monitor da Violência atestou que, embora a população tenha crescido, a quantidade de mortes violentas decorrentes de crimes como homicídios e latrocínios apresentou queda nos últimos anos em Sergipe.

Em 2008, quando a população do estado era de pouco mais de 1,9 milhão, a taxa de crimes violentos letais intencionais a cada 100 mil habitantes foi de 26,51. Já conforme o último levantamento divulgado pelo Monitor da Violência, em 2021, com uma população de pouco mais de 2,3 milhões de habitantes, Sergipe apresentou uma taxa de 24,9 mortes violentas a cada 100 mil habitantes.

Os dados reforçam o resultado do planejamento estratégico desenvolvido pelas forças de segurança pública de Sergipe na identificação da mancha criminal e implementação de ações de policiamento ostensivo, investigativo e de exames periciais no âmbito das ações criminosas que ocorreram no estado. Aliado a esse trabalho, o investimento em equipamentos de segurança, viaturas, tecnologia e capacitação e qualificação dos servidores contribuiu para a redução da taxa de mortes violentas em Sergipe.

Números absolutos e taxas

Em 2008, quando ocorreram 530 crimes violentos letais intencionais, a taxa foi de 26,51 casos a cada 100 mil habitantes. Em 2009, foram 596 ocorrências com uma taxa de 29,51. Já em 2010, com 642 mortes, a taxa foi de 31,04. No ano de 2011, 691 mortes representaram uma taxa de 33,07. Em 2012, foram 836 mortes com uma taxa de 39,60. Já no ano de 2013, foram 915 crimes, indicando uma taxa de 41,67.

No ano de 2014, foram 1.034 mortes que resultaram em uma taxa de 46,59 mortes a cada cem mil habitantes. Já em 2015, com 1.243 mortes, a taxa foi de 55,42. Em 2016, foram 1.356 mortes violentas que impactaram no registro da taxa de 59,85.

A partir de 2016, ano da série histórica do aumento do número de crimes violentos, em 2017 foram 1.184 mortes que resultaram em uma taxa de 51,75 mortes a cada cem mil habitantes. No ano de 2018, com 986 mortes, a taxa foi de 43,28. Em 2019, onde ocorreram 801 mortes violentas, a taxa foi de 34,85. No ano de 2020, com 792 mortes, houve uma taxa de 34,16. Por fim, em 2021, que terminou com 582 mortes violentas, a taxa foi de 24,9