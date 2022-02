Sergipe registra mais de 900 novos casos conhecidos de Covid-19 e seis mortes

O boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde de Sergipe (SES) registrou, nesta quarta-feira (16), 911 novos casos conhecidos de Covid-19 e seis mortes em decorrência da doença.

Os seis óbitos confirmados foram: uma mulher, 83 anos, de Santa Luzia do Itanhi, com hipertensão e tabagismo; uma mulher, 94 anos, de Aracaju, com hipertensão, cardiopatia e parkinson; um homem, 67 anos, de Carira, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 81 anos, de Aracaju, com diabetes, hipertensão e acidente vascular cerebral; um homem, 87 anos, de Nossa Senhora do Socorro, tabagista e etilista; um homem, 59 anos, de Itaporanga D’Ajuda, com etilismo, tabagismo, hipertensão e obesidade;

A taxa de letalidade no estado é de 2%, a de mortalidade de 269,3 e a de incidência de 13.787,2.

Em virtude da continuidade da contaminação pela Covid-19 e por acreditarem que muitas pessoas não realizam o teste para a identificação da doença, mesmo sendo necessário, especialistas recomendam a manutenção do uso de máscara, álcool em gel, distanciamento social e isolamento das pessoas com sintomas.

Internações As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe apontam que estão internados no momento 140 pacientes. São 62 na rede pública e 78 na rede privada.