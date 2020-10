Sergipe registrou 193 casos e dois novos óbitos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quarta-feira, 30, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 193 casos e dois novos óbitos. Em Sergipe, 77.440 pessoas já testaram positivo para a COVID-19 e 2.036 morreram. Quatro óbitos, que estavam em investigação de dias anteriores, foram confirmados. Até o momento, 71.895 pacientes foram curados. Um óbito teve endereço alterado de Aracaju para Paulo Afonso (BA).

De Aracaju, foram três vítimas do sexo masculino: de 57 anos, com cardiopatia, obesidade e insuficiência renal aguda; 78 anos, com diabetes; e 81 anos, com neoplasia e doença pulmonar obstrutiva crônica.