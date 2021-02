Sergipe registrou 560 casos um óbito ontem

As 10 mortes foram: uma mulher, 79 anos, de Laranjeiras, com hipertensão e diabetes; um homem, 61 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 69 anos, de Neópolis, com hipertensão, diabetes e doença renal crônica; uma mulher, 65 anos, da Barra dos Coqueiros, com sequela de acidente vascular encefálico; uma mulher, 78 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 51 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular; um homem, 46 anos, de Ribeirópolis, com cardiopatia e hepatopatia; uma mulher, 76 anos, de Riachuelo, com doença cardiovascular crônica; uma mulher, 22 anos, de Aracaju, com doença cardiovascular crônica e doença renal crônica; um homem, 64 anos, de Aracaju, com hipertensão.