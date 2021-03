Sergipe registrou 592 novos casos de Covid-19

As oito mortes foram: um homem, 73 anos de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, 73 anos, de Japaratuba, com pneumonia crônica; um homem, 81 anos, de Boquim, sem comorbidade; uma mulher, 89 anos, de Indiaroba, sem comorbidade; um homem, 75 anos, de Salgado, com diabetes; um homem, 59 anos, Tomar do Geru, com hipertensão e neoplasia; uma mulher, 39 anos, de Aracaju, com hipertensão, diabetes e obesidade; uma mulher, 68 anos, de Maruim, com hipertensão, diabetes, doença pulmonar obstrutiva crônica, obesidade e cardiopatia.