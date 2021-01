Sergipe registrou 737 casos e nenhum novo óbito ontem

As 12 mortes foram: uma mulher, 85 anos, de São Cristóvão, com diabetes, doença hematológica crônica e doença cardiovascular; um homem, 40 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma mulher, 50 anos, de Itabaiana, com doença cardiovascular crônica e diabetes; um homem, 70 anos, de Carmópolis, com hipertensão; uma criança do sexo feminino, um mês, de Pedrinhas, sem comorbidade; um homem, 60 anos, Muribeca, com neoplasia; uma criança do sexo feminino, quatro meses, de Campo do Brito, sem comorbidade; uma mulher, 67 anos, de Aracaju, com cardiopatia hipertensão e diabetes; um homem, 60 anos, de Aracaju, com hipertensão; uma adolescente, 13 anos, de Riachão do Dantas, sem comorbidade; um homem, 71 anos, de Aracaju, com hipertensão e diabetes; um homem, de 69 anos, da Barra dos Coqueiros, sem comorbidades.