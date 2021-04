Sergipe tem alerta para risco de chuva nesta semana no estado

O Centro de Análises e Previsão do Tempo e Clima, Meteorologia e Mudanças Climáticas da Superintendência de Desenvolvimento Urbano e Sustenabilidade (Sedurbs), emitiu boletim de atenção para risco ‘leve a moderado’ para ocorrência de chuvas dentro das próximas 72 horas. Os municípios de Sergipe que podem ser afetados são: Aracaju, Barra dos Coqueiros, Brejo Grande, Ilha das Flores, Neópolis, Pacatuba, Pirambu e São Cristovão.

Segundo o meteorologista da Sedurbs, Overland Amaral, nas áreas citadas ocorrerão chuvas de leve a moderada. “A previsão é de chuva fraca e de forma continua nas regiões da rande Aracaju e alguns municípios do Baixo São Francisco, devendo gerar acumulados expressivos em alguns pontos até o final do período. São chuvas entre 20mm a 40mm, ou seja intensidade média baixa”, explica.

A segunda-feira, 12, amanheceu com tempo nublado e chuva na capital sergipana. De acordo com o Centro de Meteorologia do Estado de Sergipe (CMS), as imagens de satélite revelam circulação nebulosa de densidade alta, com aproximação de instabilidades atmosféricas pela faixa oeste, isso quer dizer que há possibilidade de chuva em todos os territórios sergipanos, com caraterísticas de tempo nublado ou parcialmente nublado. Para o Alto Sertão e Agreste Central Sergipano o tempo deve ficar nublado durante todo o dia, com possibilidade de ocorrência de precipitações leves e isoladas durante a madrugada. A temperatura na capital deve ficar entre 23° e máxima, 29°.

O meteorologista da CMS explica ainda que essas condições favorecem o aumento de nebulosidade e instabilidade que vem da Costa Leste do Brasil para todas as regiões do Estado de Sergipe. “Conforme já havíamos anunciado, essas condições, que deverão se iniciar mais frequentemente ao longo desses próximos dias, devem se intensificar entre os dias 18 a 20 e chegará ao final do mês com um volume de chuva mais elevado. Isso é o início do período de chuvas em todas as regiões de Sergipe e haverá um volume maior no litoral em para o interior do Estado, são linhas de instabilidades convectivas de Leste com interação com o sistema de convergência ao Norte do Brasil e ao Norte da região Nordeste”, esclarece o meteorologista.

Para o restante da semana, a terça, 13, e quarta-feira, 14, tem previsão de tempo nublado durante todo o dia, com possibilidade de ocorrência de precipitações leves e distribuídas durante a madrugada e manhã ao longo das mesorregiões do Alto Sertão, Agreste Central, Sul e Centro Sul Sergipanos, já na quinta-feira, 15, é provável que o tempo fique predominantemente nublado, com ocorrências de precipitações leves e distribuídas ao longo da madrugada e manhã nas mesorregiões do Alto Sertão e Baixo São Sergipanos.

Boletim de atenção

A Defesa Civil do Estado orienta que dependendo da vulnerabilidade das áreas e situação de risco ligue para a Defesa Civil, através do telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

