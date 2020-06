SES registra 215 novos casos de Covid-19 e mais seis mortes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga nesta quinta, 4, o boletim epidemiológico do novo coronavírus, com 215 novos casos registrados e mais oito mortes. Sergipe passa a ter 8.200 pessoas infectadas e 186 óbitos. Foram excluídos três casos da Barra dos Coqueiros e um de Nossa Senhora das Dores.

Metade das vítimas é do sexo masculino e três do sexo feminino. Os homens são: de 48 anos, de Estância, com diabetes mellitus; um idoso aracajuano de 94 anos, portador de neoplasia; e outro de 72 anos, também de Aracaju, com diabetes, doença cardiovascular crônica e pneumopatia crônica.









Entre as mulheres, faleceram uma senhora de 86 anos, moradora de Pinhão, com imunossupressão, doença cardíaca e neoplasia; e uma de 61 anos, da cidade de Santo Amaro das Brotas, com cardiopatia. Foi registrado também o óbito de uma menina de 9 anos, moradora de Malhador, sem comorbidades.

São 4.286 pessoas curadas até o momento. Foram realizados 22.109 exames e 13.909 foram negativados. Estão internados 406 pacientes, sendo 150 em leitos de UTI (82 na rede pública e 68 na rede privada) e 256 em leitos clínicos (164 na rede pública e 92 na rede privada). São investigados mais 23 óbitos.

SES