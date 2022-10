Soudesergipe no Carnaforró: Maior rede de comunicação da região fará transmissão ao vivo

A partir do dia 22 de outubro, tem início o Carnaforró 2022, e o Portal Soudesergipe prepara, para a transmissão, um projeto multiplataforma que integra a Youtube, Facebook, Instagram e Tv Netglória.

A rede SoudeSergipe , mostrará os bastidores e conteúdos exclusivos no YouTube, site e redes sociais.

Com a missão de levar a melhor experiência ao público, o Soudesergipe promete cobrir todos os instantes. Com uma equipe de peso que comandará a programação e deixará o internauta que não puder participar da festa, por dentro de tudo.

Confira as atrações;

Sábado, 22

No sábado, dia 22, as atrações da maior festa de rua do interior sergipano serão: Danilo Aragão, Eric Land, Felipe Amorim e Mano Walter.

Domingo, 23

No domingo, dia 23, as atrações da maior festa de rua do interior sergipano serão: Cintura Fina, Lorrana Medrade, Mastruz com Leite e Xand Aviões.

Já nos blocos, a animação fica por conta das bandas:

– Bloco As Glorianas: Banda valneijos

– Arrastão: Igor Kanário

Os paredões: das 12h às 20h

Rua do Fluxo – Quiosque do Eguinaldo e Praça dos 3 Quiosques