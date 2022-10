SOUDESERGIPE NO ESPORTE: Primeiro campeonato de Fut7 em Carira

O portal Soudesergipe esteve na noite da última quarta-feira, 05, no município de Carira para fazer a cobertura do primeiro campeonato de futebol FUT7, Bangas Arena.

Entrevistamos atletas e árbitro para saber mais sobre essa modalidade que só cresce no estado e tem atingido as mais variadas classes.

A TV Carira Net foi a responsável pela transmissão ao vivo dos jogos. Uma outra novidade também, A TV netglória em parceria com a TV Carira Net, também transmitiu as duas partidas na integra no canal 1.

PARA SABER MAIS SOBRE A TV, CLIQUE AQUI

